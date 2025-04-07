Оперштаб Краснодарского края сообщил о пальмовом масле на пляжах Анапы

Побережье Черного моря в районе Анапы 5–6 апреля частично покрылось белым веществом. После проверки стало известно, что это пальмовое масло, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.
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