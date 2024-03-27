Лолита пожаловалась на размер пенсии при миллионных налогах

Tania Еременко

Чья бы крова мычала, а твоя бы... молчала, Лола. Продай все свои квартиры и проживёшь припеваючи до глубокой старости. Ещё и в Болгарии апартаменты продай. Богатства, что заработала в России, хватит. Конечно., на наркоту этого маловато. Но можешь сдавать свои квартиры хохлам и таджикам - опять же бабло лищним не будет. Хорошо устроилась. А я помню твоё интервью на Киевском тиви, как надо наших русских мужчин "обувать". Обула? Получила квартиру от русского "дурака" в Москве на халяву. А это чьи слова? «Для меня Крым - это по-прежнему Украина. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке». Вот и вали на Украину. И нечего больше скакать на российской сцене, хохлуха продажная. Прости меня Господи за правдивые слова.