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Лолита пожаловалась на размер пенсии при миллионных налогах

Лолита пожаловалась на размер пенсии при миллионных налогах

Лолита Милявская отметила во время интервью изданию «Мир новостей», что она не могла бы прожить только на своей пенсии, учитывая сумму налогов.

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Комментарии
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Tania Еременко
Чья бы крова мычала, а твоя бы... молчала, Лола. Продай все свои квартиры и проживёшь припеваючи до глубокой старости. Ещё и в Болгарии апартаменты продай. Богатства, что заработала в России, хватит. Конечно., на наркоту этого маловато. Но можешь сдавать свои квартиры хохлам и таджикам - опять же бабло лищним не будет. Хорошо устроилась. А я помню твоё интервью на Киевском тиви, как надо наших русских  мужчин &quot;обувать&quot;. Обула? Получила квартиру от  русского &quot;дурака&quot; в Москве на халяву. А это чьи слова?   «Для меня Крым - это по-прежнему Украина. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке». Вот и вали на Украину. И нечего больше скакать на российской сцене, хохлуха продажная. Прости меня Господи за правдивые слова.
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