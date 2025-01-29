В феврале и марте жители России останутся без длинных выходных: Эксперт Дударев объяснил причину

Выяснилось, почему русских лишили продолжительных выходных на февральские и мартовские праздники.В нынешнем году жителей России оставили без длинных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
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