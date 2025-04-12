Жительница Североонежска рассказала о том, как помогала фронту и мечтала бить фашистов

Маленькая красная звёздочка на входных дверях. В этой квартире в одном из домов посёлка Североонежска Плесецкого округа проживает труженик тыла Великой Отечественной войны, ветеран исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Ида Андреевна Шатровская.