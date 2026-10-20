Славянский городской суд признал недействительным брак 18-летней местной жительницы с участником специальной военной операции, заключённый в 2024 году без намерения создавать семью, и постановил взыскать с неё свыше 7 млн рублей социальных выплат, полученных после гибели военнослужащего в 2025 году.