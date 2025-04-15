Убивают даже 0,002 мг: продавцов страшного вещества поймали в Челябинске

В полиции рассказали подробности задержания.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой были арестованы двое мужчин.
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