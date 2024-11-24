GM создала инновационную лабораторию тестирования ПО для предотвращения ошибок в новых автомобилях

Компания General Motors Co (GM) создала передовую лабораторию по тестированию программного обеспечения в своём Глобальном техническом центре, которую она планирует тиражировать в других местах, включая офис GM в Кремниевой долине.
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