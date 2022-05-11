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ВОЗ готовится закрыть офис в Москве

ВОЗ готовится закрыть офис в Москве

Решение связано с событиями на Украине.фото: who.int--> Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию, в которой оценивается возможность переноса за пределы России московского офиса организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

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