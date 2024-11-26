Захарова: В Госдепе плакали после победы Трампа, но не из-за событий на Украине

Официальный спикер Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова поразилась из-за того, что американские конгрессмены закатывали истерики из-за того, что Дональд Трамп вышел победителем из президентской гонки.
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