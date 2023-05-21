Федеральное агентство новостей №1

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Магазин с лакокрасочными материалами полыхает в Хабаровске

Магазин с лакокрасочными материалами полыхает в Хабаровске

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что в настоящее время огнеборцы осуществляют ликвидацию возгорания в магазине лакокрасочных материалов.

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