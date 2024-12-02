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Закон, порядок, государство

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В Якутии задержан подозреваемый в мошенничестве под предлогом продажи национальной одежды

В Республике Саха (Якутия) сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Сунтарскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали по месту проживания в Сунтарском районе 28-летнего молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств.

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