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Организаторы без объяснения причин отменили концерт Таисии Повалий в Улан-Удэ

Организаторы без объяснения причин отменили концерт Таисии Повалий в Улан-Удэ

Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный в Улан-Удэ, не состоится. Мероприятие было запланировано на 25 марта в одном из городских кафе-ресторанов.

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