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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Буде-Глимт» Хайкина снова вышел в ЛЧ. В дебютном сезоне-2025/26 норвежцы пробились в 1/8 финала

« Буде-Глимт » российского вратаря Никиты Хайкина снова сыграет в основном турнире Лиги чемпионов. Норвежский клуб дважды обыграл нидерландский  НЕК (3:1, 3:0) в раунде плей-офф квалификации и пробился в общий этап.

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