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Кулинарный тур по Тичино, швейцарскому кантону с итальянским влиянием

Кулинарный тур по Тичино, швейцарскому кантону с итальянским влиянием

Фото:  Ascona Locarno. В швейцарском кантоне на границе с Италией средиземноморская и горная кухня сочетается с мясными деликатесами, медово-сладкими панеттоне и цветочными винами, которые подаются на фоне возвышающихся Альп.

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