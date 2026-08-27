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Царьград

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Леонид Агутин ждет внуков и критикует дочерей за карьеризм

Леонид Агутин ждет внуков и критикует дочерей за карьеризм

Заслуженный артист Леонид Агутин, имеющий двух дочерей, проживающих за границей, признался на фестивале «Новая волна» в Казани, что мечтает о внуках и считает, что его дочерям, Полине и Елизавете, стоит задуматься о семье вместо карьеры.

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