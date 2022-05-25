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На Сахалине пообещали защитить воинские захоронения от застройки

На Сахалине пообещали защитить воинские захоронения от застройки

Поправки в законодательство, подразумевающие проведение строительных, дорожных и земляных работ на территории воинских захоронений, приняли депутаты Сахалинской областной думы 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в законодательном органе.

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