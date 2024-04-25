Минжилполитики Подмосковья напомнило о возможностях маткапитала

Жителям Московской области напоминают, что улучшить жилищные условия можно с помощью маткапитала. В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что средства можно направить на покупку недвижимости, строительство дома, первый взнос на ипотеку и другое.
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