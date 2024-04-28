Группировка «Запад» ВС РФ поразила три подразделения ВСУ

Бойцы ВС России при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям ВСУ. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на слова главы пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Ивана Бигмы.
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