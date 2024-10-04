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Нардеп Костенко: мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет

Нардеп Костенко: мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет

На Украине мобилизационные процессы должны затрагивать граждан, которым исполнилось 20 лет. Об этом в эфире телеканала НТА заявил нардеп, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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