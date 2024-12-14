Жителям Новосибирска перечислили главные новогодние площадки в городе

В Новосибирске идёт активная подготовка к празднованию Нового года и приёму гостей в столице Сибири.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что главными площадками для проведения новогодних мероприятий в городе станут центр областной столицы, Михайловская набережная и парк "Арена".
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