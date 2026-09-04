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Зрада Экспресс: Криминальное чтиво. Почему СБУ и ГУР пострелялись в центре Киева

Зрада Экспресс: Криминальное чтиво. Почему СБУ и ГУР пострелялись в центре Киева

В самом центре Киева развернулся кровавый экшен "Жаба против Гадюки". Спецназ ГУР и контрразведка СБУ устроили реальную войну со стрельбой на поражение, похищениями и дикими пытками в цепях.

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