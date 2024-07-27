Новый маршрут электричек Екатеринбург - Нижняя Тура появился в Свердловской области. На него вышли отечественные составы «Финисты».
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Новый маршрут электричек Екатеринбург - Нижняя Тура появился в Свердловской области. На него вышли отечественные составы «Финисты».
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