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Две улицы в Сочи перекрыты из-за оползня

Две улицы в Сочи перекрыты из-за оползня Веринская и Кузнечная соединяют два села, проезжая часть обвалилась из-за действий застройщика.

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