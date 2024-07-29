Две улицы в Сочи перекрыты из-за оползня Веринская и Кузнечная соединяют два села, проезжая часть обвалилась из-за действий застройщика.
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Две улицы в Сочи перекрыты из-за оползня Веринская и Кузнечная соединяют два села, проезжая часть обвалилась из-за действий застройщика.