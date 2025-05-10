Ливень, град, ветер: астраханское МЧС выдало штормовое предупреждение

Резкое ухудшение погоды прогнозируется в отдельных районах Астраханской области. По данным регионального ЦГМС, до конца суток 11 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 20-23 м/с.
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