Ливень, град, ветер: астраханское МЧС выдало штормовое предупреждение

Резкое ухудшение погоды прогнозируется в отдельных районах Астраханской области. По данным регионального ЦГМС, до конца суток 11 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усиление ветра до 20-23 м/с.