Лавров объяснил свою фразу про "дебилов", ставшую мемом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не жалеет о своей ставшей известной фразе про «дебилов», которая прозвучала в эфире во время пресс-конференции в 2015 году.
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