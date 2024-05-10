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Игровая индустрия становится всё скучнее

Игровая индустрия становится всё скучнее

В последнее время новостей об увольнениях в геймдеве больше, чем анонсов ААА-игр. Крупные издатели уже больше года заняты оптимизацией своих ресурсов: кто-то увольняет небольшую часть штата, а кто-то закрывает студии целиком.

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