Захарова: РФ зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на RT

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Российская Федерация ответит зеркально на санкции и давление со стороны Белого дома, осуществляемые в отношении этого телеканала и других российских СМИ.
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