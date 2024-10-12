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Захарова: РФ зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на RT

Захарова: РФ зеркально ответит на санкции и давление Белого дома на RT

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Российская Федерация ответит зеркально на санкции и давление со стороны Белого дома, осуществляемые в отношении этого телеканала и других российских СМИ.

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