Чебан: "Ожидаем уведомления от "Газпрома" в ближайшие дни"

Ситуация в энергетическом секторе остается. в темноте. Глава MoldovaGaz утверждает, что направил несколько запросов "Газпрому" о поставках газа в Приднестровский регион через трансбалканскую сеть, но ответа не получил.
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