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Ресторатор Алексей Левин умер в ДТП под Орлом. Вместе с ним погибла его жена, детектив Светлана Левина

Ресторатор Алексей Левин умер в ДТП под Орлом. Вместе с ним погибла его жена, детектив Светлана Левина

В Орловской области в результате ДТП умер сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин. Вместе с ним в аварии погибли его брат и супруга, детектив Светлана Левина, которая появлялась в качестве эксперта в программе «Андрей Малахов.

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