Экс-футболист «Локомотив»: «Не видел, чтобы в 2024 году в РПЛ кто-то играл лучше Батракова»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.
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