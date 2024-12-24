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Экс-футболист «Локомотив»: «Не видел, чтобы в 2024 году в РПЛ кто-то играл лучше Батракова»

Экс-футболист «Локомотив»: «Не видел, чтобы в 2024 году в РПЛ кто-то играл лучше Батракова»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

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