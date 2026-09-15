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Царьград

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Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс. за сломанную ракетку на US Open

Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс. за сломанную ракетку на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заплатит штраф в размере $7,5 тыс. за инцидент с ракеткой во время Открытого чемпионата США.

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