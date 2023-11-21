Десять человеческих черепов нашли под зданием бывшего ресторана в Москве

t.me/moscowproc Десять человеческих черепов, а также фрагменты еще 10 черепов обнаружили под зданием бывшего ресторана "Гранатовый сад" на 1-м Сетуньском проспекте в Москве, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.