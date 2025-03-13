Отсутствие тактических ракет ATACMS у Вооруженных сил Украины доказывает опустошенность складов НАТО и демонстрируется на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются по всем направлениям.
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