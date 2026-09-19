Сводка СВО за 18 сентября

В течение дня ВС РФ не прекращали наносить по объектам ВСУ удар за ударом. Ночью и утром — Киев, Одесса, Николаев, Житомир, Кировоград (Кропивницкий), Полтава.
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