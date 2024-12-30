Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 784 подписчика

Солнечные вспышки класса Х: в новогоднюю ночь ожидаются полярные сияния

Солнечные вспышки класса Х: в новогоднюю ночь ожидаются полярные сияния

Сергей Богачев из ИКИ РАН сообщил о мощных солнечных вспышках утром 29 декабря. Взрывы, зарегистрированные на западе солнечного диска, могут вызвать полярные сияния на Земле 31 декабря, которые будут видны в новогоднюю ночь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Красота🥰
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх