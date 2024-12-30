Солнечные вспышки класса Х: в новогоднюю ночь ожидаются полярные сияния

Сергей Богачев из ИКИ РАН сообщил о мощных солнечных вспышках утром 29 декабря. Взрывы, зарегистрированные на западе солнечного диска, могут вызвать полярные сияния на Земле 31 декабря, которые будут видны в новогоднюю ночь.