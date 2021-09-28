В Москве тестируют камеры для наказания владельцев шумных машин и мотоциклов

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать в городе новые дорожные комплексы, с помощью которых будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами, мешающими гражданам спать по ночам, сообщает газета "Коммерсант".
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать в городе новые дорожные комплексы, с помощью которых будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами, мешающими гражданам спать по ночам, сообщает газета "Коммерсант".
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