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Мерц отказался комментировать планы по политическому курсу

Мерц отказался комментировать планы по политическому курсу

Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался комментировать планы по корректировке политического курса на фоне провала Христианско-демократического союза (ХДС) на прошедших выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

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