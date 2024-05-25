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В Башкирии врачи спасли трехлетнюю девочку, проглотившую игрушку

В Башкирии врачи спасли трехлетнюю девочку, проглотившую игрушку

Пациентку направили в хирургическое отделение, где ей извлекли инородный предмет.В Уфе трехлетняя девочка была экстренно доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу с жалобами на боль в груди.

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