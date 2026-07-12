Главный российский танк стал еще мощнее: боевикам ВСУ несдобровать

Россия подтвердила ввод в строй нового типа основного боевого танка Т-72Б3А, пишет MWM. Новая система способна защищать бронетехнику не только от снарядов и противотанковых ракет, но и от барражирующих боеприпасов и дронов с видом от первого лица.
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