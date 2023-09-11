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Командующий Центральным округом Росгвардии проверил работу рязанских подразделений

Командующий Центральным округом Росгвардии проверил работу рязанских подразделений

Командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Попов совершил рабочую поездку в Рязанскую область, в ходе которой проверил объекты подразделений ведомства, дислоцированных в регионе.

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