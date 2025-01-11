Американцы финансируют СВО

США стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, утверждает Newsweek. Налоги, которые платят компании, сохранившие в стране свой бизнес, вполне могут идти на оборонные нужды, когда формируется бюджет.
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