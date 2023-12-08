ЕС хочет перекрыть поставщикам газа из РФ доступ к своим газотранспортным сетям

В ЕС разрабатываются законодательные меры, которые позволят странам объединения ограничить или полностью перекрыть компаниям из России и Белоруссии, поставляющим газ, доступ к европейским газотранспортным сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии