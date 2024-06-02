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Руки прочь от прозападного курса! Как Грузия сознательно и окончательно отделалась от евроинтеграции

Руки прочь от прозападного курса! Как Грузия сознательно и окончательно отделалась от евроинтеграции

День советского пограничника станет знаковой датой в истории грузинской политики. Парламент этой республики без оглядки на Запад преодолел президентское вето, окончательно утвердив многострадальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и превратив его в действующий закон.

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