День советского пограничника станет знаковой датой в истории грузинской политики. Парламент этой республики без оглядки на Запад преодолел президентское вето, окончательно утвердив многострадальный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и превратив его в действующий закон.
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