Сергей Лёвкин: За год Москва перевыполнила план по вводу недвижимости на 6 млн

За 11 месяцев текущего года было выполнено 133% годового плана по вводу недвижимости. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
За 11 месяцев текущего года было выполнено 133% годового плана по вводу недвижимости. Об этом в ходе пресс-конференции Информационного Центра Правительства Москвы рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
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