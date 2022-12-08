Министр энергетики Узбекистана Мирзамахмудов: «Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ»

Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Россия и республика ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, и «это будет технический контракт».
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