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"Вырву ноги ей, а потом убью тебя": в московском детском саду папа-мигрант всем преподал урок

"Вырву ноги ей, а потом убью тебя": в московском детском саду папа-мигрант всем преподал урок

Русский Колоколъ Картинка Kandinsky 3.1 У этой истории получилось совершенно неожиданное продолжение.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Так вот оно как в нашей правовой системе странно получается!!! Если кто то сообщит, что вокзал, или школа заминированы (то есть угроза убийства), то сразу проходит проверка, виновника вычисляют и дают реальный срок (как же и мигранты могут пострадать). Если, кто то кому то угрожает убийством, то ни каких проверок, &quot;приходите когда убьют&quot;. Тут убийством двоим угрожал, и святой перед законом человек, хотя соответствующая статья, в УК РФ есть.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Второй папа - тоже мигрант - &quot;папу зовут Армен Эдуардович&quot;
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1 час.
Георгий Корнев
У него крыша большая.  Знает, что Уулу это не фамилия, знает, что сказал Иван Грозный Малюте Скуратову, не задумываясь, тебе выложит, что думал Ленин о ренегате Каутском. Я не говорю, что это не правда. Но раскопка этого в архивах требует не мало времени и средств. Как это ему удаётся? Лично мне видится ответ в том, что на него работает бригада редакторов в аппарате президента. Я ни разу не видел, что бы его мировоззрение, хоть на йоту разошлось с позицией АП. Редакторы копают, он от своего имени, публикует. Задача увести  обсуждение в сторону, такими утверждениями типа &quot;брехня&quot;, &quot; источник не заслуживает доверия&quot;. Имеет с этого свои тридцать серебряников.
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1 час.
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