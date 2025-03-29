"Вырву ноги ей, а потом убью тебя": в московском детском саду папа-мигрант всем преподал урок

Так вот оно как в нашей правовой системе странно получается!!! Если кто то сообщит, что вокзал, или школа заминированы (то есть угроза убийства), то сразу проходит проверка, виновника вычисляют и дают реальный срок (как же и мигранты могут пострадать). Если, кто то кому то угрожает убийством, то ни каких проверок, "приходите когда убьют". Тут убийством двоим угрожал, и святой перед законом человек, хотя соответствующая статья, в УК РФ есть.

Георгий Корнев

У него крыша большая. Знает, что Уулу это не фамилия, знает, что сказал Иван Грозный Малюте Скуратову, не задумываясь, тебе выложит, что думал Ленин о ренегате Каутском. Я не говорю, что это не правда. Но раскопка этого в архивах требует не мало времени и средств. Как это ему удаётся? Лично мне видится ответ в том, что на него работает бригада редакторов в аппарате президента. Я ни разу не видел, что бы его мировоззрение, хоть на йоту разошлось с позицией АП. Редакторы копают, он от своего имени, публикует. Задача увести обсуждение в сторону, такими утверждениями типа "брехня", " источник не заслуживает доверия". Имеет с этого свои тридцать серебряников.