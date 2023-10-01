Украине разонравились немецкие танки

Киев и Берлин разошлись в оценке состояния танков Leopard 1A5 @ REUTERS/Fabrizio Bensch Tекст: Евгений ПоздняковРафаэль Фахрутдинов Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен ремонт.
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