БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 253 подписчика

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Свежие комментарии

  • КИРИЛЛ Трифонов
    Да что вы говорите,мы должны наладить с ними отношения и отремонтировать трубы. И об этом говорят наши как бы эксперт...В бундестаге внез...
  • Svetlana Kuzmina
    Если немцам этот трубопровод нужен, то пусть чинят его своими силами и нас это не должно касаться.В бундестаге внез...
  • татьяна кирк
    Да никогда! Какое оно "наше" ? Было бы наше, давно бы турнули  всех "пугачёвых" !👎ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Украине разонравились немецкие танки

Украине разонравились немецкие танки

Киев и Берлин разошлись в оценке состояния танков Leopard 1A5 @ REUTERS/Fabrizio Bensch Tекст: Евгений ПоздняковРафаэль Фахрутдинов Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен ремонт.

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