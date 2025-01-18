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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лукойл» планирует построить арену на 4 500 мест и Дворец спорта рядом со стадионом «Спартака»

«Лукойл» планирует построить арену на 4 500 мест и Дворец спорта рядом со стадионом «Спартака»

«Лукойл» планирует построить стадион на 4 500 мест и Дворец спорта рядом с «Лукойл Ареной». Возведение Дворца спорта «Спартак-Москва» может начаться в этом году.

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