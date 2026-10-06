В Мексике проверяют версию покушения после крушения самолета губернатора

В Мексике разбился самолет, которым пользовался губернатор Наярита. Оба пилота погибли. Еще до катастрофы у предполагаемого участника преступной группировки нашли расписание перелетов чиновника.
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