Беспошлинная торговля на Хайнане показала уверенный рост в праздничные дни

Активные потребительские расходы во время продолжающихся праздников по случаю Национального дня обеспечили ободряющий старт четвертого квартала для китайской экономики.
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